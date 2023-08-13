أماكن سحب كراسات التقديم للمعاهد الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ"القاهرة، الإسكندرية للعام الدراسي "2023-2024".

وذلك من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وكشفت وزارة الداخلية أن ذلك متحا للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية "علمي" سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط).

أماكن سحب الكراسات

ويتم سحب كراسات الالتحاق حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023، وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط)، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023، وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى - الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

شروط التقدم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

واشترطت وزارة الداخلية في المتقدم الشروط التالية…

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2023م.

ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور.

ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن = الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسي الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% .

ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور".

ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

وأن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.

ويذكر أنه قد ناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى، بعدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.