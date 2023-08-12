عاجل
ميسي كلمة السر في تسجيل رباعية ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكي..فيديو موعد للتحويلات المدرسية 2023-2024 بالقاهرة أعراض مرض الدرن وطرق الوقاية بعد شائعات انتشاره في مصر
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير الجارية بمدينة العبور

مسئولو الإسكان يتفقدون
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير بمدينة العبور

قام المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة العبور لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل عمران، الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق ( بالحي التاسع )، حيث تابع تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع طه حسين، والأعمال الصناعية وتركيب البلدورة بالمسطح أمام البلوك (١٨٠٠١) والبلوك (١٨٠٠٦)،  وشارع أحمد زكي أبو شادي.

واستكمل مساعد نائب رئيس الهيئة، الجولة بالمرور على أعمال طبقة الأسفلت ورفع الكفاءة بمحيط سنتر العمار بمدخل (١) بالحي السادس، كما انتقل مسئولو الإسكان للمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تم المرور ومتابعة أعمال تشغيل طبقة السن في شارع 112، والمثلث بجانب صينية الفيروز، وأعمال تشغيل طبقة الفرمة المتبقية، والتجهيز وقطع اللحامات وتوسعة طريق الـ( ٨٠٠) والتجهيز للرش.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق وعمل الصيانة اللازمة بكافة أحياء المدينة لسهولة تنقل المواطنين، كون قطاع الطرق وتنسيق الموقع أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد رشاد، بأنه تم شن حملات نظافة مكثفة بأحياء المدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية للمدينة، لافتًا إلى أن تنفيذ حملات النظافة يتم بها استخدام سيارات ومعدات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

وكلف رئيس جهاز مدينة العبور، إدارات التنمية والنظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع الأحياء لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع جميع أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

مواد متعلقة

انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور.. صور

أعراض مرض الدرن وطرق الوقاية بعد شائعات انتشاره في مصر

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق أحلام سكان القرى النائية في مركز الفرافرة

تضامن النواب يثمن توفير الأوقاف نصف مليون شنطة سلع للأسر