رجل ينهي حياة زوجته في بث مباشر وأطلق النار على نفسه قبل وصول الشرطة

جريمة بشعة، ارتكبها رجل في حق زوجته، إذ أطلق عليها النار، لتفلظ أنفاسها الأخيرة، لم يكتفي المتهم بفعلته التي لا تغتفر، بل وثق جريمته في بث مباشر على تطبيق إنستغرام في البوسنة.

لم تنتهي القصة المأساوية، فسجل الرجل الإجرامي أُضيف له 3 جثامين غير زوجته، إذ أنهى حياة شخصين آخرين أثناء الفرار قبل أن ينتحر.

وذكرت شرطة بلدة توزلا الواقعة شمال شرقي البوسنة، أنه بخلاف القتلى الثلاثة، أصيب أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين بجروح على يد الرجل قبل أن "ينتحر القاتل بعد العثور عليه وقبل القبض عليه".

المتهم وزوجته

وأشارت وسائل الإعلام البوسنية، إلى أن المتهم يدعى نرمين سليمانوفيتش من غراداكاتش، ونشر فديو على إنستغرام وأخبر المشاهدين بأنهم سيرون جريمة قتل على الهواء مباشرة.

وظهر في الفديو وهو يأخذ سلاحاً نارياً ويطلق رصاصة على جبين امرأة.

جرائم بالجملة

وبث المتهم فيديو آخر، زعم فيه أنه أطلق النار على شخصين آخرين خلال هربه من الشرطة.