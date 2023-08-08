مذبحة أسرية في الهرم.. الجيران: لم نسمع صراخ الضحايا بسبب صوت الكاسيت

مذبحة اسرية في الهرم، جريمة بشعة شهدها كفر غطاطي بالهرم، بعدما ارتكب تاجر خردة، مذبحة في حق أسرته، بدأ بزوجته، ووجه لها طعنات متفرقة في الرقبة أودت بحياتها، ثم توجه لبناته الـ 5، وانهال عليهم بسلاحه الأبيض حتى تركهم جميعًا يصارعون الموت.

يقول الجيران: جاء عبد المولى بكري، تاجر الخردة، إلى منزله بعد آذان المغرب، وشغل الكاسيت بصوت مرتفع جدًا، منعنا من سماع صراخ واستغاثات زوجته وبناته أثناء ارتكاب فعلته.

المتهم بقتل أسرته في الهرم

مذبحة أسرية جديدة

وتابع عم أحمد، وأحد جيران الجاني والمجني عليهم، سمعت صراخ، يأتي من منزل تاجر الخردة، بعدما ترك القاتل مسرح الجريمة، وعندما وصلت إلى منزله، رأيت مشهد يشيب له الولدان.

واستطرد من رأي الموت بأم عينه: مدخل البيت تحول لبركة دماء، بعمدا اختلط دماء زوجته وبناته الـ 5، كانت رأس إمرأتها أوشكت أن تنفصل من جسده من كثرة الطعنات في منطقة الرقبة.

محرر الوفد والحج أحمد أحد الجيران

مذبحة الهرم

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.

مسرح الجريمة

وانتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبد المولى يبلغ من العمر 41 سنة يعمل عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا ربة منزل 32 سنة، وجنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الوفاة، بينما جرى نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.