توفير فرص عمل لـ ذوي الهمم بالشرقية

قال أحمد عبد الهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية، إنه استقبل 5 من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم، ومن المقرر استلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات.

جاء ذلكل خلال، استقبال مديرية العمل بمحافظة الشرقية عددًا من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.

فرص عمل لذوي الهمم

وأضاف وكيل المديرية، أنه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لفئة ذوي الهمم خلال الفترة السابقة، للتأكد من التزام المنشآت بتأدية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم.