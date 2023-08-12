عمل الإسكندرية تُخرّج 10 مدربين جدد على "كهرباء التركيبات"

قال المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إنه تم الانتهاء من برنامج التدريب المهني وتخريج 10 شباب مدربين ومؤهلين لسوق العمل، وذلك من بين برامج تدريب الوحدة المتنقلة بمنطقة 45، إذ بلغت فترات التدريب 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يومًا، مؤكدًا أن المديرية حريصة علي توفير فرص عمل مناسبة للراغبين داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأوراق المطلوبة للتدريب المهني

وأوضح وكيل المديرية، أن جميع الدورات التدريبية المقدمة من وزارة العمل مجانية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، مناشدًا من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية، التوجه لإدارة التدريب المهني بالمديرية، واستكمال الأوراق المطلوبة (صورة بطاقة الرقم القومي، 2 صورة شخصية، صورة المؤهل الدراسي).

التدريب على مهنة كهرباء التركيبات

وجاء ذلك، خلال اختتام مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، للدورة التدريبية المجانية لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين علي مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري مع العمل على تأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث اساليب التدريب.