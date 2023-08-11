برشلونة يحل أزمة تسجيل اللاعبين ويعلن التوقيع مع رافعة جديدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، التوقيع مع رافعة جديدة مما تسهل على إدارة البرسا السيولة المالية التي تجعله يسجل اللاعبين في قائمته برابطة الليجا، للموسم الكروي الجديد.



أكد برشلونة في بيانه عن دخول شركاء استراتيجيين جدد لتسريع نمو رؤية برشلونة ويبلغ أيضًا عن اتفاقيات جديدة، بعد التوصل لإتفاق مع شركة ألمانية وهولندية، ليحصل المستثمرون على ما مجموعه 29،5٪ من ملكية Barça Vision مقابل مبلغ 120 مليون يورو.



كان نادي برشلونة لم يسجل أي صفقة جديدة حتى الآن في كشوفات الاتحاد الإسباني، بالإضافة إلى عدم نجاحهم في تسجيل اللاعبين الذين جددوا لهم في الفترة الماضية.



وهناك شكوك حول مستقبل اللاعب الشاب أنسو فاتي، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يلتقي برشلونة في افتتاحية مبارياته في الدوري الإسباني، مع خيتافي يوم الأحد المقبل، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة.

