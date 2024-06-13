WhatsApp يطرح مكالمات فيديو محسنة

يقوم WhatsApp بتحديث شرائح مكالمات الفيديو الخاصة به. تعمل المنصة المملوكة لـ Meta على تحسين مكالماتها من خلال ميزة جديدة لمشاركة الشاشة وعدد أكبر من المشاركين وتسليط الضوء على المتحدثين لمحاولة جعل النظام الأساسي منافسًا أكثر قابلية للتطبيق لـ Zoom وFaceTime وGoogle Meet.

يمكن أن تكون مشاركة الشاشة مفيدة لمشاهدة مقاطع الفيديو معًا، أو مشاركة المحتوى الذي لا يمكن مشاركته بسهولة، أو استكشاف أخطاء أجهزة والديك وإصلاحها. كما يسمح أيضًا بمشاركة الصوت، حتى تتمكن من الدردشة بسهولة مع الآخرين أثناء النظر إلى شاشتهم.

قام WhatsApp أيضًا بتوسيع عدد المشاركين إلى 32 شخصًا في مكالمات الفيديو. ينطبق الحد الأقصى الجديد على جميع المنصات. إنها زيادة كبيرة عن الحد السابق الذي كان يبلغ ثمانية أشخاص، والذي تم طرحه لأول مرة في عام 2020 مع بدء عمليات الإغلاق الوبائية بكامل طاقتها.

يعد تسليط الضوء على مكبر الصوت بمثابة تعديل آخر في تحديث WhatsApp (والتي تعد بالفعل ميزة قياسية في العديد من منصات الاتصال الأخرى). في مكالمة جماعية، يظهر الشخص الذي يتحدث أولاً في صف المشاركين، ويتم تمييز صورته، مما يسهل التعرف على من لديه الميكروفون الذي يضرب به المثل.

سلط WhatsApp أيضًا الضوء على تحوله الأخير إلى برنامج الترميز MLow لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا. من المفترض أن يقوم الضغط الجديد بتنظيف الضوضاء وإلغاء الصدى، وهو أمر مفيد للبيئات الصاخبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث مكالمات الفيديو بدقة أعلى إذا كانت شبكتك سريعة بما يكفي لدعمها.