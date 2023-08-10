بحثًا عن كنوز الأجداد.. ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله علىحفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 3 أشخاص أفادوا فيه بقيام جارهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله بقرية ناهيا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبتفتيش المنزل عثر علي حفرة عميقة وأدوات حفر، وبمناقشة مالك المنزل أفاد بأن المبلغين الثلاثة هم شركائه واختلفا أثناء التنقيب وعند عدم التوصل إلى شيء وقيامه بتخوينهم قاموا بالابلاغ عنه، وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء علي لسان المتهم وتم ضبط باقي المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.