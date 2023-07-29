حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة منشأة ناصر.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار تم ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما".

وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16495 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4682 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "زيان ع ز"، 33 سنة، عامل، و"محمد ع ز"، 29 سنة، عامل، و"محمود ش ز"، 25 سنة، عامل، و"أحمد أ ز"، 31 سنة، صاحب معمل كرتون، و"شعبان ز ع"، 54 سنة، عامل خردة، و"أبو الحمد ز ع"، 60 سنة، هارب، و"حسن ع ز"، 30 سنة، هارب، و"صابر ع ظ"، 39 سنة، هارب، قتلوا المجنى عليه "صادق أدهم صادق عبد القادر"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء موضوع الاتهامات التالية وما أن ظفروا به حتى استلوا تلك الأسلحة وكالوا له عدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم "محمود شعبان زيان عبد الجواد"، أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً خلف لديه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين جميعاً بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله، لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.