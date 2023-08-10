أطباء يجرون جراحات بدقة عالية باستخدام الروبوت لمرضى الكبد والقولون والمستقيم

أدخلت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي روبوتًا لإجراء جراحات معقدة في تخصصات المسالك البولية وأمراض النساء والقولون والمستقيم والجهاز الهضمي والصدر وعلاج السمنة والجراحة الكبدية والجراحة العامة.

قالت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، إنه تم إطلاق الروبوت (دافنشي Xi) الأحدث بالعالم، الذي يمكن الجراحين من إجراء جراحات معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي بدقة وكفاءة غير مسبوقة.

أطباء مدينة برجيل الطبية في أبوظبي

أضافت أن هذا الروبوت المتقدم يوفرمزايا كثيرة مقارنة بالجراحات التقليدية، منها الدقة في العمليات الجراحية، وتصور كامل لحالة المريض أثناء الجراحة، ما يسهم في تسريع مدة التعافي، مشيرة إلى أن الروبوت مزود بتقنية تصوير ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ويعطي للجراحين عرضًا مكبّرًا ومفصلًّا لموقع إجراء الجراحة، ويوفر هذا الوضوح البصري الدقة الفائقة أثناء الإجراءات، ما يقلل من مخاطر المضاعفات ويضمن النتائج المثلى للمرضى.

أطباء مدينة برجيل الطبية في أبوظبي

ذكرت المدينة الطبية أن الأذرع الروبوتية المبتكرة لـ"دافنشي Xi" تحاكي حركة يد الجراح وبطريقة متقنة في نطاق حركة ممتاز، ما يوفر وضعًا تشريحيًّا استثنائيًّا خلال العمليات الجراحية، يتيح الوصول لمناطق يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات الجراحية التقليدية كالمنظار.

أوضحت أن الجراحين يتحكمون في الروبوت عن بُعد من وحدة تحكم بدقة استثنائية، كما أن أجهزة المعصم الداخلية المتخصصة للروبوت تمكن الجراحين من التدخل في مناطق معقدة بدقة كبيرة.

قال الدكتور جافرو أبو مدير الجراحة الروبوتية في المدينة: "يمكن الروبوت دافنشي Xi الجراحين ذوي المهارات العالية من تقديم نتائج سريرية أفضل للمرضى، خصوصًا أنهم أجروا الكثير من العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت في أنحاء العالم قبل انضمامهم".

أطباء مدينة برجيل الطبية في أبوظبي

قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يمكن الروبوتات دافنشي Xi الأطباء من إجراء العمليات الجراحية المعقدة في مختلف التخصصات مثل جراحة المسالك البولية وأمراض النساء والقولون والمستقيم والجهاز الهضمي العلوي والصدر والسمنة والجراحة الكبدية الصفراوية والجراحة العامة".