أعراض لا تعرفها لـ"الحموضة المعوية".. أطباء يحذرون

يشعر الأشخاص بالحموضة المعوية عندما يرتد حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك (المريء) عادةً، عند ابتلاع الطعام، حيث ترتخي مجموعة من العضلات حول قاع المريء، للسماح بتدفق الطعام والسائل إلى المعدة.

أعراض الحموضة المعوية

ووفقًا لما ذكره موقع “هيلث لاين” الطبي، قد تستمر الحموضة المعوية من بضع دقائق إلى بضع ساعات، وبمجرد إفراغ معدتك من محتوياتها، يجب ألا يتبقى شيء للعودة (الارتجاع)، واعتمادًا على الوجبة، قد تستغرق معدتك من ساعتين إلى خمس ساعات لإنهاء عملية الهضم تستغرق الوجبات الغنية بالدهون وقتًا أطول لتتحلل في معدتك.

الحموضة المعوية

أعراض لا تعرفها للحموضة المعوية

قد يكون من الصعب التمييز بين حرقة المعدة وأنواع آلام الصدر الأخرى. إذا لم تكن متأكدًا من نوع الألم الذي تشعر به، فمن الجيد دائمًا مناقشة الأمر مع أحد مقدمي الرعاية الصحية. قد يساعدك أيضًا التركيز على الأعراض الأخرى التي قد تكون لديك معها. يمكن أن تساعدك هذه الأعراض المصاحبة في تمييز حرقة المعدة عن النوبة القلبية أو من اضطرابات المريء الأخرى.

وبحسب الأطباء، إذا كانت الحموضة ناتجة عن ارتداد الحمض، فقد يكون لديك أعراض أبرزها:

1- التجشؤ.

2- طعم حامض في الفم.

3- غثيان.

4- ارتجاع الطعام.

وتشمل الأعراض غير النمطية الأخرى للارتجاع الحمضي ما يأتي:

-انتفاخ المعدة وفرط امتلائها.

-الفواق.

- سعال مزمن.

- تفاقم الربو.

-التهاب الحلق.

-التهاب الحنجرة.

-صعوبة في البلع أو الشعور بوجود كتلة في الحلق.

-ألم في الصدر مشابه للذبحة الصدرية (ألم صدري غير قلبي).