أكلات ومشروبات تسبب تكون حصوات الكلى.. أطباء يحذرون من تناولها

حذر الأطباء من مجموعة أكلات ومشروبات من الممكن أن يزيد تناولها من مخاطر الإصابة بحصوات الكلي، فهي تُصيب أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتحدث بسبب الفضلات في بلورات الدم.

أطعمة ومشروبات تسبب تكون حصوات الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثبتت دراسة حديثة أن تناول البسكويت والكعك والمشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، بالإضافة إلى الإفراط في تناول السكريات المضافة الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة.

أطعمة ومشروبات تسبب تكون حصوات الكلى

وبمرور الوقت، قد تتراكم البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، ما يؤدي إلى ألم شديد والتهابات في الكلى إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، فبحسب دراسة صينية حديثة، إن المشروبات المحسنة بالسكر والحلويات والآيس كريم والكعك والبسكويت يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

وقام باحثو الدراسة بتحليل بيانات ما يقرب من 30 ألف شخص تم جمعها على مدار 11 عامًا، وأبلغ المشاركون بأنفسهم عما إذا كان لديهم تاريخ من حصوات الكلى، وتم تقدير استهلاكهم اليومي من السكريات المضافة من وجباتهم الغذائية المبلغ عنها.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا أكثر السكريات المضافة لديهم فرصة أكبر بنسبة 39٪ لتطوير حصوات الكلى خلال فترة الدراسة، وبالمثل، فإن أولئك الذين حصلوا على أكثر من ربع طاقتهم الإجمالية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة بنسبة 88% للإصابة بهذه الحالة.

وتشمل عوامل الخطر المعروفة لتكون حصوات الكلى، السمنة والإسهال المزمن، والجفاف والسكري.