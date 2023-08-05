طعام يجب تناوله أثناء الحمل لحماية دماغ الطفل.. أطباء يحذرون من كارثة

أثبتت دراسة يابانية حديثة أن تناول الأمهات الألياف الغذائية أثناء الحمل يلعب دورًا مهمًا في نمو الطفل لاحقًا، منوهة أن تناول نظام غذائى منخفض الألياف قد يؤذى دماغ الطفل، وإبطاء وظيفة عصب الدماغ في النسل.

فوائد الألياف للحوامل والجنين

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث داي" الطبي، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم أقل كمية من الألياف لديهم مخاطر أكبر للتأخر في التواصل وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية.

فوائد الألياف للحوامل والجنين

وحسبما أفاد قائد الدراسة، تستهلك معظم النساء الحوامل في اليابان أليافًا غذائية أقل بكثير مما هو موصى به، مضيفة أن نقص التغذية أثناء الحمل يرتبط بزيادة خطر تأخر النمو العصبي لدى الأطفال.

قارن الباحثون نمو الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كمية أكبر من الألياف بتلك الخاصة بالأمهات اللائي تناولن كميات أقل من الألياف، حيث اشتملت الدراسة على 76 ألف من الأمهات والرضع الذين كانوا جزءًا من دراسة اليابان للبيئة والأطفال.

وتوصلت نتائج الدراسة في النهاية إلى أنه مقارنة بالأطفال الذين تناولت أمهاتهم معظم الألياف أثناء الحمل، فإن أولئك الذين تناولت أمهاتهم كمية أقل من الألياف كانوا أكثر عرضة للتأخر في النمو العصبي.

أثرت التأخيرات على مهارات الاتصال وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية الشخصية كما رأى الباحثون تأخرًا في تطور الحركة والتنسيق، ففي اليابان، كمية الألياف الغذائية اليومية الموصى بها هي 18 جرامًا وفي الولايات المتحدة وكندا، يبلغ 28 جرامًا.

ووفقًا لتقرير الباحثين، تظهر النتائج أن التوجيه الغذائي للأمهات الحوامل أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر المشاكل الصحية المستقبلية لأطفالهن، وتشمل المصادر الجيدة للألياف الغذائية المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.يجب على النساء الحوامل التأكد من أن نظامهن الغذائي يتضمن المستويات الموصى بها من الألياف.