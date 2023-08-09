غلق 3 معابر غير قانونية على السكة الحديد بإيتاى البارود

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة برئاسة أحمد شحاته نائب رئيس المركز، والشحات الزهيرى رئيس قرية قليشان وقسم الإشغالات بالمركر، وإدارة الأزمات والكوارث، وفريق العمل المعاون طبقا للجنة المشكلة من الرقابة والمتابعة ، وقسم الشئون الهندسية بغلق عدد " ٣ " معابر عشوائية وغير قانونية على خط المناشى فى المنطقة ما بين محطة إيتاى البارود ومحطة قليشان بقرى ( صافية - الأربعين - الهوارى ).

مدينة إيتاى البارود

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة الأستاذ شعبان بصيص رئيس المركز والمدينة بغلق المعابر الغير قانونية، وفى إطار حرص محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى مجال غلق كافة المعابر المخالفة للحد من وقوع حوادث حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وسلامة مسير القطارات .

و أكد رئيس المدينة على إستمرار الجولات الميدانية والتواصل المستمر مع المواطنين بناء على تعليمات السيد نائب محافظ البحيرة ، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.