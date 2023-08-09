افتتاح تجريبى للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود

شهد الأستاذ شعبان بصيص، رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، يرافقه الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى إيتاى البارود، والدكتور مدحت البهوتى، وكيل المستشفى، والدكتور هانى عبداللطيف، مدير العيادات، الافتتاح التجريبي لعدد " ٧ " عيادات تم نقلهم للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود العام والذى سيتم افتتاحه الفترة المقبلة، كما سيتم نقل باقي العيادات الخارجية خلال أيام إلى المبنى الجديد.

ومن ناحية أخرى، تابع رئيس المدينة أعمال تجهيز وتسوية الطريق المؤدي إلى المبنى الجديد وكذلك البدء في زراعة بعض الأشجار وصيانة كشافات الإنارة.

وخلال الجولة التقى رئيس المدينة بعدد من المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم.

ووعد رئيس المدينة بتوفير تلك الاحتياجات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.