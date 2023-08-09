حملة نظافة فى شوارع "بدارى أسيوط" والقرى التابعة لها

كتب - يوسف عبداللطيف :-

في اطار حرص الدولة علي نظافة الشوارع وبتوجيهات اللواء الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، وبإشراف محمد حسن عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، قام قسم النظافة في الوحدة المحلية بأعمال النظافة في شوارع مدينة البداري والقرى التابعة لها.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على نظافة البيئة ومواجهة انتشار الأمراض الناتجة عن تراكم النفايات الصلبة. فقد قام فريق النظافة برفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع على مدار الأيام الماضية.

تعزيز النظافة والصحة العامة في مدينة البداري

عبر تنفيذ هذه الأعمال، تهدف السلطات المحلية إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية للسكان، حيث يتم تنظيف الشوارع وإزالة التراكمات القذرة التي قد تشكل تهديدًا صحيًا للمجتمع.

تمت هذه الحملة بتنسيق مع الأجهزة المعنية، وشملت المناطق السكنية والتجارية والحكومية في مدينة البداري. وقد لاقت إشادة واستحسان السكان المحليين الذين رحبوا بجهود الحكومة المحلية في محاربة التلوث والحفاظ على نظافة البيئة.

من جانبه، أكد الرئيس محمد حسن عبد الكريم على أهمية هذه الحملة، وشكر فريق النظافة على جهودهم المستمرة في الحفاظ على نظافة المدينة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي.

يأمل السكان أن تتواصل هذه الحملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على نظافة مدينتهم وضمان سلامة أفراد المجتمع. ونتطلع جميعًا إلى المزيد من الجهود الحثيثة لتعزيز النظافة والصحة العامة في مدينة البداري ومناطقها القريبة.

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها

رئاسة مدينة البداري تقوم أعمال النظافة في شوارع المدينة والقرى التابعة لها