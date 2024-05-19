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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

 قال مسؤول إيراني رسمي لرويترز، إن حياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في خطر عقب حادث سقوط المروحية، مشيرًا إلى أن المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدًا.

 

 وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.

 وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.

 وقالت مصادر إعلامية إيرانية أخرى، أن هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريًا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".

كما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الإيراني توجه برًا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.

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