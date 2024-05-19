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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انعقاد لجنة طارئة للبحث عن رئيس إيران

رئيس إيران
رئيس إيران

 تقرر انعقاد جلسة طارئة للجنة إدارة الأزمات الحكومية في إيران، من أجل متابعة عمليات البحث عن طائرة التي سقطت اضطراريًا ضمن موكب الرئيس الإيراني غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية .

 وأكد رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند للتلفزيون الإيراني، أن 40 فريقًا يشارك في عمليات البحث عن مروحية الرئيس، مشيرًا إلى أنه يصعب مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف، تم إرسال ٨ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث .

 

 وتعرضت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس رئيسي ووزير الخارجية اميرعبداللهيان ومسؤولين آخرين لحادث وجارٍ البحث.

 

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