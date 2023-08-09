نشرة حوادث الوفد.. تصادم يُصيب 27 شخصا بطريق "القطامية – السخنة"

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز أخبار الحوادث التي ألقت بظلالها على الشارع المصري، على مدار الساعات الماضية.

وخلال التقرير التالي نرصد أهم الأحداث التي تصدرت المشهد حتى الآن:

حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى "دمياط – الدقهلية".

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ممتلكات بـ 10 مليون جنيه.. رصد قضية غسل أموال فى دمياط والدقهلية

من ناحية أخرى، وقع حادث سير على طريق “ القطامية - العين السخنة” أسفر عن إصابة 27 شخصًا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

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حادث سير على طريق "القطامية - العين السخنة" ينتهي بإصابة 27 شخصًا

وفي سياق مغاير، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في العقد الخامس من العمر يقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف إثر سقوطه على رأسه أثناء قيامه بالعمل بأرضه الزراعية وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

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وفاة مزارع إثر سقوطه على رأسه أثناء عمله بأرضه الزراعة بأخميم

فيما أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس مالك عقار ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتنقيبهما عن الآثار بمنطقة الجمالية، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

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حبس عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار في الجمالية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف حقيقة خلافات بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث، حيث نشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وصدور عدد من الأحكام القضائية ضده، ملتمسًا تنفيذها.

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حقيقة حدوث خلافات بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث في كفر الشيخ



