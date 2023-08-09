وفاة مزارع إثر سقوطه على رأسه أثناء عمله بأرضه الزراعة بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في العقد الخامس من العمر يقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف إثر سقوطه على رأسه أثناء قيامه بالعمل بأرضه الزراعية وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي وصول "محمود . ن . ف" 47 سنة مزارع مقيم بناحية جزيرة محروس دائرة المركز أخميم مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف وتوفي عقب وصوله .

وبسؤال كل من :- نجله مروان . م . ن 17 سنة طالب وزوجته زينب . أ . ع 35 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء توجه المذكور لأرضه الزراعيه الملاصقه لمسكنه بذات الناحية وأثناء سيره " انزلقت قدماه وسقط أرضاً مما أدي إلي حدوث إصابته ووفاته ولم يتهما أحداً .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .