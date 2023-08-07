أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس صبي سائق سيارة نقل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لدهسه فتاتين في قرية عزبة اليمن، ووجهت النيابة تهمة قيادة طفل بدون رخصة والمخالفة لقانون المرور، والتسبب فى وفاة فتاتين.

تجديد حبس صبي تسبب في وفاة فتاتان في حادث تصادم سيارة نقل بشبين القناطر

وفي وقت مسبق ، لقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

مصرع فتاتين في حادث تصادم سيارة نقل

والبداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز يقودها صبي عمره 15 عامًا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين مريم ن. ا، 15 عامًا، وليلى أ ع، 16 سنة، إثر اصطدام سيارة رقم ق ج إ 1347 نقل بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

ادث اصطدام ميني باص بأحد الأشخاص في موقف مسطرد بشبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب حادث اصطدام ميني باص بأحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وذلك في موقف مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، و على الفور نقل المصاب للمستشفى لتقديم العلاج اللازم، وضبط قائد السيارة والتحفظ عليه وعلى المركبة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات بالنجدة، باصطدام ميني باص بشخص بموقف مسطرد بشبرا الخيمة.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخص بكسر بالقدم وكدمات أخرى بالجسم، بسبب اصطدام سيارة "ميني باص" به بموقف مسطرد، بسبب السرعة الزائدة لقائد الأتوبيس واختلال عجلة القيادة بيده.

جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام لتقديم العلاج اللازم له، وضبط قائد السيارة "ميني باص" والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.