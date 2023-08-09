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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث سير على طريق "القطامية - العين السخنة" ينتهي بإصابة 27 شخصًا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث سير على طريق “ القطامية - العين السخنة” أسفر عن إصابة 27 شخصًا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

 

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غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق “ القطامية - العين السخنة ”  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف  والشرطة إلى مكان البلاغ.

 

وتبين بالفحص انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى وقوع إصابات بإجمالي  27 شخصًا وتم نقل المصابين إلى  مستشفى السويس العام  وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات  القانونية تجاه الواقعة.

 

واستقبل مستشفي السويس العام صباح اليوم، 27 مصابآ جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة وتنوعت الإصابات ما بين خفيفة الي متوسطة وتنوعت إصابتهم  بين كدمات وسجاحات وكسور متفرقة لبعض الحالات.

 

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