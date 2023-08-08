تجديد حبس المتهم بالتخلص من قهوجى فى البساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، اليوم الثلاثاء، حبس عامل متهم بقتل قهوجى بسبب مشاجرة بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت في القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه، حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين"، تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار.

وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق "توك توك"، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

يذكر أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.