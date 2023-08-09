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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار في الجمالية

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس مالك عقار ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتنقيبهما عن الآثار بمنطقة الجمالية.                                               

 

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وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط “مالك العقار، ونجله” حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على “حفرة بعمق 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب” وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 

 

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