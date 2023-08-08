صرخة أم: مجـرم خطف روح ابني أمام المارة.. سند البيت راح (فيديو)

علاء موظف أمن يتقاضي جنيهات لا تكفي لسد جوع صغاره، وزوجته تظهر عليها علامات الشقاء والتعب بعد عودتها من يوم طويل في تنظيف المنازل ومسح السلالم، وابنهم "صابر" يعمل في بيع التين الشوكي، فور انتهائه من يومه الدراسي، أسرة بسيطة فقيرة، تضمهم شقة متهالكة في أحد شوارع عين شمس.

كدّهم على أكل عيشهم لا يدع لهم فرصة للخلاف مع الجيران.. سمعتهم طيبة وعلاقتهم بأهالي المنطقة، تتسم بالود، يشتهرون بين السكان بأنهم "أُرزقية " يصارعون قسوة الحياة وغلاء المعيشة كل يوم، شاكرين الله، بكل الطرق التي يعرفونها.

رجع أفراد العائلة، كل من عمله، يتفقدون بعضهم، إذا بأحدهم تغيب، تسائلوا فيما بينهم، "أين صابر؟"، لعله ذهب إلى علمه مباشرة، عقب خروجه من المدرسة، ويقطع تفكيرهم صوت صراخ يقترب من البيت، ليوافيهم بأسوأ خبر وقع على مسامعهم.

صابر.. المجني عليه

ابنك صابر مات.. بهذه الكلمات نعى أصدقاء صابر، زميلهم إلى أسرته بعدما وقع قتيلًا أمام أعينهم، على يد مجرم يتجاوز الـ 45 عامًا.

مقتل شاب بعين شمس

وتقول الأم المكلومة لـ "الوفد" صابر يبلغ من العمر 17 عامًا، يساعدنا في مصاريف البيت، يبيع التين الشوكي تارة، ويشوي ذرة أخرى، وأحيانًا يرافقني في مسح السلالم، كان ابني وسندي، الحياة توقفت لا أرى عقارب الساعة تتحرك بعد خبر وفاة فلذة كبدي.

المجني عليه

لفظ أنفاسه الأخيرة أمام أصدقائه

وعلى الجانب الأخر يجلس عادل صديق الأسرة وشاهد عيان على الجريمة، يقول: مصطفى 45 سنة، ، يعمل في بيع الخبز، ويوم ارتكاب الجريمة ظل جالسًا على القهوة، محل عملي، حتى رأى صابر يسير هو أصدقاء على الجانب الأخر من الطريق.

المتهم

وتابع عادل، هرول القاتل تجاه صابر، وعندما اقترب منه أمسك به ووجه له ضربة في رأسه، بسلاح أبيض كان في يده، ثم انهال عليه بطعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوفاة، صابر، 17 عامًا، على يد شخص يدعى مصطفى يبلغ من العمر، 45 عامًا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم نقل على الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن ثم تجديد حبسه 15 يومًا.