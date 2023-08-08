جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة شباب أهلي دبي الودية

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة شباب أهلي دبي الودية اليوم، في ختام مواجهات فارس الدهناء بمعسكر الإمارات.

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تشكيل الاتفاق لمواجهة شباب أهلي دبي

يغيب جوردان هندرسون عن تشكيل الاتفاق الأساسي لمواجهة شباب أهلي دبي، وذلك بسبب حضور اللاعب احتفالية تدشين دوري روشن بالأمس، في حين يقود موسي ديمبلي هجوم الفريق في لقاء اليوم.

وشهد تشكيل الاتفاق الأساسي وجود بيرات أوزديمير في خط الوسط بدلًا من هندرسون، ودخول محمد الكويكبي على حساب أحمد الغامدي.

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: مارسيل تيسيران وسنوسي الهوساوي وجاك هيندري وعبدالله الخطيب.

في خط الوسط: بيرات أوزديمير وفيصل الغامدي وعلي هزازي.

في خط الهجوم: موسي ديمبلي ومحمد الكويكبي وروبين كوايسون.