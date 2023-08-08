عاجل
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة شباب أهلي دبي الودية

جيرارد مدرب الاتفاق
جيرارد مدرب الاتفاق السعودي

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة شباب أهلي دبي الودية اليوم، في ختام مواجهات فارس الدهناء بمعسكر الإمارات.

اقرأ ايضًا ..

txt

حقيقة عرض الاتفاق المُغري لضم محمد صلاح (خاص)

txt

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

تشكيل الاتفاق لمواجهة شباب أهلي دبي

يغيب جوردان هندرسون عن تشكيل الاتفاق الأساسي لمواجهة شباب أهلي دبي، وذلك بسبب حضور اللاعب احتفالية تدشين دوري روشن بالأمس، في حين يقود موسي ديمبلي هجوم الفريق في لقاء اليوم.

وشهد تشكيل الاتفاق الأساسي وجود بيرات أوزديمير في خط الوسط بدلًا من هندرسون، ودخول محمد الكويكبي على حساب أحمد الغامدي.

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: مارسيل تيسيران وسنوسي الهوساوي وجاك هيندري وعبدالله الخطيب.

في خط الوسط: بيرات أوزديمير وفيصل الغامدي وعلي هزازي.

في خط الهجوم: موسي ديمبلي ومحمد الكويكبي وروبين كوايسون.