حقيقة عرض الاتفاق المُغري لضم محمد صلاح (خاص)

تحدث المدرب الإنجليزي، ستيفين جيرارد، عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لدعم صفوف فارس الدهناء قبل الموسم المقبل، ومعه نوضح لكم حقيقة عرض الاتفاق لضم محمد صلاح من ليفربول.

حقيقة عرض الاتفاق لضم محمد صلاح من ليفربول:

تعاقد الاتفاق مع جوردان هندرسون، لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، ومعه يتم اختيار صفقة أخرى من الريدز تنتقل للنواخذة لتكون تحت قيادة ستيفين جيرارد، أحد أساطير النادي الإنجليزي، والذي يتولى المهمة الفنية لفارس الدهناء.

أما عن حقيقة عرض الاتفاق لضم محمد صلاح من ليفربول أكد مصدر خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أنه ليس حقيقيًا ومجرد فكرة طرحها مستضيف جيرارد في برنامجه، ولا يوجد عرض رسمي من النادي لضم النجم المصري، وخاصة أن فريق الفرسان لا ينتمي لصندوق الاستثمارات السعودي.

وتابع المصدر للوفد: "صحيح أنه توجد تقارير تفيد بوجود عرض قوي من الاتفاق لضم صلاح براتب سنوي 80 مليون جنيه إسترليني، مقابل 60 مليون للنادي الإنجليزي، لكنها مجرد اجتهادات إعلامية أوروبية خاصة وأن الأندية السعودية تُقبِل في الفترة الحالية على التعاقد مع لاعبين عالميين، وبالتالي فلابد أن يوجد اسم صلاح ضمن القائمة".

يذكر أن محمد صلاح لا ينوي مغادرة ليفربول هذا الصيف، لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه في الدوري الإنجليزي، وفي سباق تحقيق الكرة الذهبية، وينتهي تعاقد اللاعب مع الريدز في صيف عام 2027.

شارك محمد صلاح منذ انتقاله لليفربول في صيف 2017 خلال 218 مباراة، سجل فيها 137 هدفًا.