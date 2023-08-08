تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي على تشكيل الفريق الأقرب الذي يخوض مواجهة الشرطة العراقي، في نصف نهائي البطولة العربية.

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تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشرطة العراقي

سيعتمد كاسترو في مباراة النصر على اللاعب عبدالله الخيبري كلاعب وحيد في متوسط الميدان الدفاعي، على أن يتواجد أمامه الثنائي مارسيل بروزوفيتش وسيكو فوفانا "كثنائي متحرك".

مع استمرار الدفع بأليكس تيليس في مركز الظهير الأيسر على حساب جيسلان كونان، ووجود ساديو ماني في التشكيل الأساسي بجوار رونالدو وتاليسكا، ويأتي التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس.

في خط الوسط عبدالله الخيبري – سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

يستعد النصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الشرطة العراقي، غدًا الأربعاء، على ملعب ستاد سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.