السيسي يشكر طائفة البهرة للمساهمة في تطوير مقامات آل البيت (شاهد)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات “آل البيت”.

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بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب وجميل

وقال “السيسي” خلال كلمته أثناء افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، اليوم الثلاثاء: "بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.