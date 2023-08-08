السيسي: طائفة البهرة يعيشون وسط أهلهم في مصر (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن طائفة البهرة يعيشون بين أهلهم في مصر بكل حب وترحيب وبمنتهى الود والاحترام.

اقرأ أيضًا.. خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. الرئيس السيسي يصلي ركعتين تحية للمسجد

وتابع “السيسي" خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة، اليوم الثلاثاء: قائلًا:" أتصور كل اللي عايشين هنا حاسين بده”.

ما يحدث من أعمال تطوير وترميم لمساجد آل البيت في إطار خطة تقوم بها الدولة



ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ما يحدث من أعمال تطوير وترميم لمساجد آل البيت في إطار خطة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية من أجل استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

وذكر الرئيس، أنه تم تطوير مسجد الحسين منذ أشهر قليلة واليوم تم تطوير مسجد السيدة نفيسة، وسوف يتم تطوير مسجد السيدة زينب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.