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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من إيهاب جلال عقب تولية مهام تدريب الإسماعيلي

ايهاب جلال
ايهاب جلال

إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن سعادته بالعودة مجدداً لتولية مهام تدريب الفريق، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه اليوم الإثنين.

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وقال إيهاب جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي :" أوجه الشكر لرمز الإسماعيلي الكبير علي أبو جريشة كونه أحد أساطير النادي والذي تحمل المسئولية في ظل الظروف الصعبة الحالية، فضلًا عن القديران عماد سليمان وصبري المنياوي".
وأضاف :" هناك رسالة مهمة وهي أننا جميعًا أشقاء في مقدمتهم المدرب الكفء حمزة الجمل، وهدفنا واحد وهو عودة الدراويش مرة أخرى، لذلك مستحيل أدخل في صراع مع أي شخص من زملائي السابقين أبناء النادي المخلصين".
وأضاف :" إيهاب جلال إلى أنه حصل اتصال هاتفي واحد فقط من علي أبو جريشة وعماد سليمان، ووافقت فورًا على تولي القيادة الفنية، علمًا أن القيد مغلق لثلاث فترات متتالية، لذلك سوف نعتمد على اللاعبين الحاليبن والناشئين".
واختتم:"  لا توجد نية بداخله سوى العمل على مصلحة الفريق، ورجوعه لسابق عهده في مقدمة المنافسين على البطولات وليس الصراع من أجل البقاء بالدوري الممتاز، ولن ألتفت لأي شيء يوقف مسيرتي مع الإسماعيلي العريق".

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