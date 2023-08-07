أبو جريشة يعلق على تولية إيهاب جلال مهام تدريب الإسماعيلي

علق علي أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي والذي يترأس اللجنة الفنية داخل جدران القلعة الصفراء على تولي إيهاب جلال مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحمزة الجمل ، مؤكداً أن المدرب قبل التحدي مع الفريق في الموسم المقبل.

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وقال علي أبو جريشة :"أشكر إيهاب جلال على تولي تدريب الفريق في ظل الظروف الراهنة للإسماعيلي. لقد أصر على تحدي هذه الظروف معنا".

وأضاف: "إيهاب جلال يطمح في صناعة جيل جديد للإسماعيلي، ويجازف باسمه حتى يضع النادي في مكانة كبيرة".

وأردف: "أشكر حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق على تحمله مهمة شاقة خلال موسمين متتاليين، في ظل ظروف قاسية".

وتابع: "متفائل جدا ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل الإسماعيلي وننسى أي خلافات، ومبادرة اللاعبين بتخفيض عقودهم كانت مفاجأة أشكرهم على هذه اللافتة الطيبة".

وأكمل: "أعتب على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، لأنهم لا يختارون الأفضل، وما يحدث للإسماعيلي بسببهم".

واختتم: "حذرت يحيى الكومي رئيس النادي السابق من الصفقات التي كان يتعاقد معها بمبالغ كبيرة، لكنه لم يسمع والنتيجة ديون وأزمات".

قائمة الإسماعيلي



وتضم قائمة الإسماعيلى الأولى التي أرسلها النادي إلى اتحاد الكرة تضم 29 لاعبا.

حراسة المرمى : محمد فوزي ، كمال السيد

خط الدفاع : باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد عمار، محمد نصر ، محمد دسوقي ، عصام صبحي ، أحمد محسن ، حمدي النقاز ، كريم عرفات ، عبدالله محمد

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد مخلوف، محمد بيومي، صالح جمعة، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، محمد عبدالسميع، محمد وجدي، عبدالله السعيد، مروان حمدي، محمد بحيري

خط الهجوم: باسم مرسي، حازم مرسي، ياو انور، فراس شواط، ابو بكر حمزة الجمل