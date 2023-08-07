نشرة أخبار الوفد الرياضية | وكيل صلاح يحسم موقفه من الدوري السعودي.. موعد سفر الأهلى

تقدم بوابة الوفد الالكترونية ، نشره أخبار الرياضة التي حدثت فيها أهم الأحداث الرياضية خلال الساعات الماضية الماضية في الساحة الكروية سواء العالمية أو المحلية و العربية.

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وإليكم أبرز الأحداث الرياضية خلال الساعات الماضية:

موعد سفر بعثة الأهلي لمعسكر النمسا

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن إدارة الأهلي قامت باستخراج التأشيرات الخاصة للاعبي الفريق استعدادا للسفر إلى إلي المعسكر الأوربي المقرر له أواخر الشهر الجاري.

وكشف اوليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن إدارة الكرة وافقت علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي إقامة المعسكر في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الإجندة الدولية لارتباط المنتخب الوطني يوم 4 سبتمبر لمعسكر مباراة اثيوبيا في التصفيات.

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أول تعليق من وكيل محمد صلاح حول العرض السعودي

حسم رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول، الجدل المثار في الساعات الأخيرة حول رحيل محمد صلاح للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شهدت الساعات الأخيرة أنباءً مترددة حول تقديم عرض من نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين.

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اليوم.. الإسماعيلي يقدم إيهاب جلال في مؤتمر صحفي

يقدم النادي الإسماعيلي اليوم الإثنين إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر النادى .

وخلال المؤتمر يتم تقديم إيهاب جلال ومعاونية حمد إبراهيم مدرب عام، أحمد حسام مدرب، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، أحمد سامح مدرب أحمال، هشام مصطفى طبيب الفريق.

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الأهلي السعودي يٌعلن التعاقد مع بسام الحريجي .. رسميًا

أعلن الأهلى السعودي عبر حسابه الرسمي، عن التعاقد من بسام الحريجي قادمًا من صفوف الباطن السعودي لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية .

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علي ماهر يكشف عن موقف المصري من التعاقد مع بن شرقي

رحب علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، بتعاقد فريقه مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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