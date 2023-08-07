أول تعليق من وكيل محمد صلاح حول العرض السعودي

حسم رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول، الجدل المثار في الساعات الأخيرة حول رحيل محمد صلاح للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شهدت الساعات الأخيرة أنباءً مترددة حول تقديم عرض من نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ونشر رامي عباس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، حول رحيل محمد صلاح، وقال:" إذا كنا نريد الرحيل عن ليفربول هذا العام، لماذا جددنا العقد الصيف الماضي، محمد صلاح مازال ملتزمًا بعقده مع النادي".

أسباب تمنع محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي:

رغبة ليفربول، لا يفكر الريدز في التفريط في محمد صلاح، خصوصًا أن ليفربول استغنى عن خدمات كل من جوردان هندرسون وفابينيو وفيرمينيو وميلنر ونابي كيتا وتشامبرلين، فضلًا عن رحيل ساديو ماني في الموسم الماضي.

رغبة صلاح، حسمت رغبة الدولي المصري البقاء مع الريدز في الموسم المقبل حتى اعتزاله كرة القدم، الجدل حول رحيله للدوري السعودي.

وجود خطوة من إدارة ليفربول بتمديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2025، لينتهي في يونيو 2027.

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب وضع محمد صلاح في المركز الخامس من ترتيب اللاعبين أصحاب شارة القيادة، ليكون خلف كل من فان دايك وأرنولد وروبيرتسون وأليسون بيكر.

وصلت قيمة محمد صلاح التويقية إلى 65 مليون يورو، وحتى الآن لا يستبعد صاحب الـ 31 عامًا فكرة اللعب بالدوي السعودي، لكنه يؤجل الأمر فقط.