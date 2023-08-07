علي ماهر يكشف عن موقف المصري من التعاقد مع بن شرقي

رحب علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، بتعاقد فريقه مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف علي ماهر خلال تصريحات تلفزيوينة أن المستويات التي يقدمها بن شرقي هي المطلوبة في المصري البورسعيدي خلال الموسم الجديد، مؤكدًا على أن اللاعب كبير ويمكنه صنع الفارق.

وتابع: "بالتأكيد أرغب في ضم عناصر الخبرة في الدوري المصري مثل سعد سمير مدافع فيوتشر، كما أنني أجيد التعامل مع النجوم، والمعيار عندي هو الملعب".

بينما أشار في تصريحات التلفزيونية أن الفرصة لو سنحت سيضم عناصر من الأهلي والزمالك وبيراميدز، مثل وليد الكرتي، وإبراهيم عادل، وزيزو، وسيف الدين الجزيري ، ومحمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم.

بينما شدد على أن المستويات التي يقدمها حسين السيد، الظهير الأيسر، تعد أفضل من أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بالإضافة إلى أن ميدو جابر، المنتقل حديثًا للفريق البورسعيدي سيكون مثل رمضان صبحي.

فيما علق على احتياج فريقه للتعاقد مع حارس مرمى جديد، فقال: "ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد، حيث نمتلك حارس جيد للغاية وهو محمود جاد".