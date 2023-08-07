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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يٌعلن التعاقد مع بسام الحريجي.. رسميًّا

بسام الحريجي
بسام الحريجي

أعلن الأهلى السعودي عبر حسابه الرسمي، عن التعاقد من بسام الحريجي قادمًا من صفوف الباطن السعودي لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

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 نشر حساب الأهلى السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاصيل صفقة بسام الحريجي في تغريدة جاءت كالآتي، أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن اللاعب بسام الحريجي، في صفقة انتقال، قادمًا من نادي الباطن، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين.

وصلت بعثه الأهلى السعودي مساء السبت الماضي إلى المملكة العربية السعودية "جدة" استعدادًا للموسم الجديد.

 يخضع لاعبو الأهلى السعودي جلسة تصويرية مساء اليوم الإثنين لعمل جلسة لإحدى الشركات العالمية للقمصان الذي يرتديها الفريق للموسم الجديد مع في حضور النجوم العالميين الوافدين للفريق في هذا الموسم.

في سياق مٌتصل، نجح الأهلي السعودي في الصعود إلى دوري الأضواء مرة أخري بعد التأهل من دوري يلو في الموسم المنقضي.

 توج الاتحاد السعودي في الموسم المنقضي بطولة دوري روشن السعودي بعد منافسة شرسة مع النصر السعودي.

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