إنتر ميامي.. ميسي يتسبب في وقف عامل نظافة عن عمله (تفاصيل الواقعة)

احتل فريق إنتر ميامي الأمريكي، مكانة جديدة في تاريخه كما لفت أنظار العالم في هذا الموسم بمجرد انضمام العالمي ليونيل ميسي وسط صفوفه والذي ساعد في طفرة وتحقيق الفوز في المباريات بشكل منظم وناجح وكان أخرها تحقيق فوز ثمين على دالاس إف سي، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الإثنين لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

تصدر إنتر ميامي وليونيل ميسي، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية ليس فقط بسبب المباراة، وانما لموقف أخر تسبب تعاطف الكثير من محبي كرة القدم وانتقاد التصرف، حيث أن البرغوث الأرجنيتي تسبب في وقف عامل نظافة عن العمل وإليكم تفاصيل القصة.

قرر أحد عمال التنظيف بملعب الفريق خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة، أمام أورلاندو سيتي، والتي تألق بها ميسي وسجل هدفين، استغلال فرصة وجوده مع أسطورة الأرجنتين في نفس المكان، من أجل مقابلته؛ وخلال نزول لاعبي الفريق من الحافلة، توجه عامل النظافة الكولومبي كريستيان سالامانكا إلى ميسي، وكشف عن قميص منتخب الأرجنتين، الذي ارتداه تحت زيه الرسمي.

في المقابل، لم يتردد العالمي الأرجنتيني في تحية الشاب والتوقيع على قميصه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الشاب كريستيان سالامانكا يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

ووفقا للشاب الذي روى القصة لصحيفة "لا ناسيو" الأرجنتينية، فأن رجال الأمن في ملعب إنتر ميامي توجهوا فورا للموظف وأخرجوه من الملعب، لاحقا علم الشاب الكولومبي بفصله من عمله، بسبب إزعاجه نجم الفريق، مخالفا التعليمات الصارمة للموظفين بعدم التعامل مع نجوم الفريق.

أكد سالامانكا: "الحصول على توقيع الأسطورة كان يستحق الفصل من العمل".

وجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سجل هدفين لفريقه في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية رائعة بعد تمريرة من جوردي ألبا وفي الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة أدرك بها التعادل لفريقه .

وارتفع رصيد البرغوث الأرجنتيني إلى 7 أهداف مع فريق إنتر ميامي خلال 4 مباريات خاضها حتى الآن منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ويخوض صاحب الـ35 عاما أولي مبارياته في الدوري الأمريكي للمحترفين في 21 أغسطس الحالي.