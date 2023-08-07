وزير الرياضة يصدر قراراً بتعيين مساعداً له للتسويق والشئون التجارية

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعداً للوزير للتسويق والشئون التجارية فى ضوء سياسة الوزير نحو تمكين القيادات الشبابية المؤهلة والقادرة على الإدارة بكفاءة عالية بمختلف القطاعات ، وبما يسهم فى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة على كافة الأصعدة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية وداخل ديوان الوزارة، كان أخرها رئيس وحدة التسويق، ويتمتع بخبرات عديدة فى مجال التسويق الرياضى، وهو حاصل على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان ودرجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).