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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي لمعسكر النمسا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن إدارة الأهلي قامت باستخراج التأشيرات الخاصة للاعبي الفريق استعدادا للسفر إلى إلي المعسكر الأوربي المقرر له أواخر الشهر الجاري.

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وكشف اوليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن إدارة الكرة وافقت علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي إقامة المعسكر  في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الإجندة الدولية لارتباط المنتخب الوطني يوم 4 سبتمبر لمعسكر مباراة اثيوبيا في التصفيات.

وأضاف أن الفريق سوف يعود  للتجمع يوم 23 من أغسطس الجاري لإجراء القياسات والفحوصات الطبية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع عقب مباراة المصري في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.
 

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