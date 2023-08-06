تعليق رونالدو بعد التأهل إلى نصف النهائي على حساب الرجاء

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز وتأهل النصر السعودي على حساب الرجاء في دور ربع نهائي البطولة العربية .

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نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي بتغريدة بعد لقاء النصر السعودي و الرجاء جاءت كالتالي في نصف النهائي، شعور رائع بالاستمرار في التسجيل ومساعدة الفريق على المضي قدمًا في المنافسة.

وتألق كريستيانو رونالدو خلال مباراة الرجاء البيضاوي نجح في تسجيل هدفًا من 3 أهداف سجلهم العالمي .

سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29، وسيكو فوفانا للهدف الثالث في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الرجاء هدف تقليص الفارق، والذي جاء عن طريق اللاعب عبدالله مادو مدافع نادي النصر عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 41.

شهدت المباراة سيطرة وفاعلية كبيرة من جانب العالمي الذي حسم اللقاء من الشوط الأول، لكن قرر لويس كاسترو تقليل المستوى والأداء قليلًا في الشوط الثاني من خلال التبديلات للحفاظ على نتيجة التأهل.