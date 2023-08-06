رونالدو وماني يقودا تشكيل النصر المتوقع أمام الرجاء المغربي

يستعد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي للدفع بالقوة الضاربة في تشكيل مباراته اليوم أمام الرجاء المغربي، والتي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية، ويحتضنها ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

من المنتظر أن يبدأ السنغالي ساديو الماني في التشكيل الأساسي للنصر، بعدما شارك بديلًأ في المباراة الماضية أمام الزمالك، ليجاةر النجم البرتغالي ركيستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا في الهجوم.

ليكون تشكيل النصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة ssc الناصل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية.