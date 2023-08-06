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النصر يمطر شباك الرجاء بثلاثية في الشوط الاول بالبطولة العربية
الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد .. جماهير النصر السعودي تحيي كريستيانو رونالدو في مباراة الرجاء "فيديو"

رونالدو
رونالدو

قدمت جماهير النصر السعودي  من مدرجات استاد مدينة الأميرسلطان بن عبد العزيز الرياضية التحية إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الرجاء في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية " البطولة العربية ".

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تشكيل النصر لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

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زريدة يقود تشكيل الرجاء لمواجهة النصر بالبطولة العربية

نشر قناة أس أس  سي الرياضية السعودية فيديو عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي   "تويتر"  بتغريدة جاءت كالتالي:" جماهير النصر تحيي كريستيانو رونالدو".

ويتواجد  النجم كريستيانو رونالدو   وساديو ماني أساسيًا في لقاء الرجاء  في البطولة العربية .

وسجل الدون كريستيانو رونالدو    هدفًا في شباك الرجاء البيضاوي منذ قليل ، ليتقدم العالمي  خلال أحداث الشوط الأول .

وبدأ النصر السعودي بهذا التشكيل  في الرجاء البيضاوي

  • في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • في خط الدفاع سلطان الغنام – عبدالإلة العمري – علي لاجامي – أليكس تيليس.
  • في خط الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا - عبدالله الخيبري.
  • في خط الوسط الهجومي: اندرسون تاليسكا – ساديو ماني.
  • في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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