شاهد .. جماهير النصر السعودي تحيي كريستيانو رونالدو في مباراة الرجاء "فيديو"

قدمت جماهير النصر السعودي من مدرجات استاد مدينة الأميرسلطان بن عبد العزيز الرياضية التحية إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الرجاء في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية " البطولة العربية ".

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نشر قناة أس أس سي الرياضية السعودية فيديو عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي:" جماهير النصر تحيي كريستيانو رونالدو".

ويتواجد النجم كريستيانو رونالدو وساديو ماني أساسيًا في لقاء الرجاء في البطولة العربية .

وسجل الدون كريستيانو رونالدو هدفًا في شباك الرجاء البيضاوي منذ قليل ، ليتقدم العالمي خلال أحداث الشوط الأول .

وبدأ النصر السعودي بهذا التشكيل في الرجاء البيضاوي