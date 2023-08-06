وادى دجلة يخطف دوري التنس للناشئين من الأهلي

نجح لاعبو أندية وادى دجلة في تحقيق بداية قوية بمشوار البطولات خلال شهر أغسطس الجاري، بالفوز بكؤوس وميداليات جديدة بمختلف ألعاب التنس والتايكوندو والكاراتيه، والتي جاءت على مستوى النادي والمنتخب الوطني.

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وادى دجلة بفوز بدوري التنس للناشئين

فاز فريق التنس تحت 16 سنة على الأهلي بنتيجة 5-4، وتغلب فريق الناشئات بوادي دجلة على نظيرهن بالأهلي بنتيجة 6-3، ليحقق "الغزلان" بطولة الدوري العام للتنس للناشئين والناشئات.

فيما توج فريق 12 عام بنفس البطولة عقب تغلبه على الأهلي أيضًا بنتيجة 6-3 لفريق الناشئين و7-3 لفريق الناشئات، بينما حقق فريق وادى دجلة 27 كأسًا متنوعة في بطولات الجمهورية بنفس اللعبة، بواقع 11 كأسًا لأصحاب المركز الأول و8 كؤوس لأصحاب المركز الثاني، بالإضافة إلى 8 لأصحاب المركز الثالث.

في حين حقق لاعبا الكاراتيه بنادي وادى دجلة الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة، وهم هيا أحمد وأدهم أحمد.

وعن المشاركات مع المنتخب الوطني قاد هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني للكرة الطائرة بأندية وادى دجلة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، بتحقيق إنجاز غير مسبوق بالوصول للمركز التاسع عالميًا ببطولة العالم.

وفي نفس السياق توج لاعب وادى دجلة معتز بالله عاصم، بالميدالية الفضية مع المنتخب الوطني ببطولة السنغال المفتوحة G2، ونجحت جنى الخطاب في الفوز بالميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى بالسنغال.