الإسماعيلي يعلن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق

اعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تعيين إيهاب جلال، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحمزة الجمل الذي رحل بعد نهاية فترته مع برازيل مصر بنهاية الموسم الماضي.

إيهاب جلال مديرًا فنيًا لـ الإسماعيلي

يستعد إيهاب جلال لتولي المهمة الثانية مع الإسماعيلي بعد قيادته الدروايش في مارس 2021 وكان نهاية فترته الاولى في شهر سبتمبر، بعدما لعب مع الفريق 19 مباراة حقق الفوز في في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات بينما خسر 7 مباريات.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "رسميا إيهاب جلال مديرًا فنيًا للإسماعيلي".