النصر يمطر شباك الرجاء بثلاثية في الشوط الاول بالبطولة العربية

نجح نادي النصر في التقدم على نظيره الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة الجارية بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في ربع نهائي البطولة العربية للاندية "كأس الملك سلمان".

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ملخص الشوط الاول بين النصر والرجاء

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 19، وأضاف الهدف الثاني للعالمي اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 29 من نفس الشوط الأول.

بينما سجل اللاعب سيكو فوفانا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 39 من الشوط بعد عرضية رائعة من أليكس تيليس الظهير الأيسر لأصفر الرياض.

في حين سجل هدف تقليص الفارق لنادي الرجاء اللاعب عبدالله مادو مدافع نادي النصر عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 41.

مقاعد بدلاء النصر والرجاء

يمتلك النصر على مقاعد البدلاء أمين بخاري ومحمد العتيبي ونواف بوشل ومحمد آل فتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام ومختار علي وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة.

بينما يمتلك الرجاء على مقاعد البدلاء أمام النصر كل من زكريا الوردي والشيبلي وفورسي وكمارا واكسل وفخر ولبيب وشابود وسوبول.