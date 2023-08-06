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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل النصر لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

النصر
النصر

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الرجاء المغربي، اليوم، في ربع نهائي البطولة العربية للاندية الابطال، والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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تشكيل النصر لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

وجاء كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الرجاء اليوم، ومعه أندرسون تاليكا وساديو ماني في المثلث الهحومي، مع وجود سيكو فوفانا ومارسيل بروزوفيتش في وسط الملعب.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الرجاء بربع نهائي البطولة العربية مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع سلطان الغنام – عبدالإلة العمري – علي لاجامي – أليكس تيليس.

في خط الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا - عبدالله الخيبري.

في خط الوسط الهجومي: اندرسون تاليسكا – ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تأهل نادي النصر بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، في حين تاهل نادي الرجاء بعدما احتل المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.