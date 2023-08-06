زريدة يقود تشكيل الرجاء لمواجهة النصر بالبطولة العربية

أعلن المدرب الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة النصر اليوم، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023، على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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ويقود محمد زريدة تشكيل الرجاء الرسمي لمواجهة النصر التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الرجاء لمواجهة النصر في ربع نهائي البطولة العربية

جاء تشكيل الرجاء لمواجهة النصر مكون من:-

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي

في خط الدفاع: اسماعيل مقدم – بدوي – العراسي - بنتايج.

في خط الوسط: محمد زريدة – اهولو - المكازي.

في خط الهجوم: بولكسوت - يسري بوزوق - رحيمي.

تأهل النصر في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تاهل نادي الرجاء بعدما احتل المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.