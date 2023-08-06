غزاره تهديفيه شعار مباريات النصر والرجاء قبل صدام اليوم

يخوض نادي النصر مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الرجاء المغربي، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد مدينة الامير سلكان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء تحت شعار الغزارة التهديفيه قبل لقاء ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023.

تأهل النصر في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تاهل نادي الرجاء بعدما احتل المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

النصر والرجاء.. مونديال الاندية 2000

المباراة الاولى بين النصر والرجاء كانت في عام 2000 حيث منافسات كأس العالم للأندية، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4-3، بعدما وقع الفريقين في نفس المجموعة بمونديال البرازيل.

النصر والرجاء كانا في المجموعة الاولى التي ضمت أندية ريال مدريد الإسباني وكورينثيانز البرازيلي، وحقق العالمي انتصار وحيد كان على حساب الاخضر المغربي.

النصر والرجاء.. قمة ودية ببطولة الصداقة

المباراة الثانية بين النصر والرجاء انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3، وكانت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى، والتي كانت في دورة الصداقة الدولية الودية الثامنة لنسخة عام 2004.

مباراة النصر والرجاء اليوم تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يحتاج الطرفين لتحقيق الانتصار في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.