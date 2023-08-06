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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرط ذهبي يؤدي بحياة طفلة على يد عمها خنقًا برباط حذاء

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تجرد عامل من إنسانيته، بعدما أجهز على ابنة شقيقه البالغة 5 سنوات، بعدما خنقها برباط حذاء، طمعًا في قرط ذهبي كان مملوكًا لها.

 

التحفظ على سائق حادث انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

وفاة عامل وإصابة طالب في حادث تصادم بصحراوي سوهاج الشرقي

 

أجهزة أمن سوهاج، تلقت إخطارًا حول العثور على جثة لطفلة بزراعات الذرة دائرة مركز طهطا.

 

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن الجثة للطفلة "حبيبة. و. ن. م"، سن 5 سنوات، ومقيمة بذات الناحية مسجاة بأرض زراعية مزروعة بمحصول الذرة ملك المدعو "عبدالشافي م. ح. ا"، سن 45 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية مكتملة حول الرقبة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

 

بسؤال ذويها، فقد أفاد كل من والدتها: "دعاء. ع. ا .م"،  سن 30 عامًا ربة منزل وعمها "أحمد. ن .م .م"، سن 29 عامًا عامل بناء ومقيمين بذات الناحية اتهما عم المجني عليها المدعو  "علاء. ن. م. م"، سن 30 عامًا عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

 

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث اصطحب المجني عليها داخل أرض زراعية وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء والاستيلاء علي قرطها الذهبي، وقد تم ضبطه بحوزته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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